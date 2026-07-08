Alle 8 di questa mattina è stata recitata la preghiera a San Giuseppe, composta da Papa Leone XIII, per chiedere protezione durante le difficoltà quotidiane. La preghiera, dedicata al Custode della Provvidenza, è stata pronunciata come invocazione di sostegno nei momenti di grave tribolazione. Non sono state riportate variazioni o interventi particolari durante la recita.

La storica preghiera al Custode della Provvidenza, composta da Papa Leone XIII per invocare il suo patrocinio nei momenti di grave tribolazione della nostra vita. Invochiamo San Giuseppe perché in lui troviamo quella forza che ha saputo trasformare l’umile quotidiano in un’opera santa. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, dopo quello della tua Santissima Sposa. Per, quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all’Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, e per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 8 luglio: San Giuseppe, proteggici in questo giorno

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HOLY ROSARY TODAY Luminous Mysteries July 2 | Prayer for Family Healing & God's Protection

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