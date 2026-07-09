Un uomo di 68 anni, già in carcere per aver accoltellato il compagno della figlia, è stato arrestato di nuovo dopo aver tentato di uccidere il genero. Le indagini a Prato hanno rivelato che l’uomo avrebbe anche inflitto violenze alla moglie per mesi. L’episodio violento si è verificato nei giorni scorsi, portando all’apertura di un’indagine che coinvolge anche presunti abusi protratti nel tempo.

Il 68enne era già finito in carcere dopo aver accoltellato il compagno della figlia. A Prato le indagini su un violento episodio avvenuto nei giorni scorsi hanno aperto uno scenario investigativo ancora più inquietante. Un 68enne pratese, già arrestato dopo aver accoltellato il compagno della figlia durante una lite, è ora accusato anche di aver tentato di avvelenare la moglie per settimane, forse addirittura per mesi. L’ipotesi della Procura è che all’anziana siano state somministrate sostanze contenute nel veleno per topi, mentre l’inchiesta punta ora a ricostruire tempi, modalità e movente. L’accoltellamento del compagno della figlia e l’arresto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Prato, tenta di uccidere il genero e poi emerge un’accusa ancora più grave: cosa avrebbe fatto alla moglie per mesi

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