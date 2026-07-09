Prato accoltella il genero e si barrica in casa la polizia lo arresta | Da mesi avvelenava anche la moglie
Un uomo di 68 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato il genero e si è barricato in casa. Le forze dell'ordine sono intervenute in seguito al tentato omicidio e hanno scoperto che l’uomo aveva una lunga storia di tensioni familiari. Le indagini hanno rivelato che, negli ultimi mesi, avrebbe anche avvelenato la moglie con veleno per topi. La polizia ha sequestrato sostanze sospette e ha condotto l’uomo in custodia.
Dopo il fermo del 68enne per il tentato omicidio del genero, le indagini hanno portato alla luce una situazione familiare di forte tensione e fatto emergere il sospetto che l'uomo stesse avvelenando la moglie da mesi con veleno per topi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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