Prato accoltella il genero e si barrica in casa la polizia lo arresta | Da mesi avvelenava anche la moglie

Notizia in breve

Un uomo di 68 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato il genero e si è barricato in casa. Le forze dell'ordine sono intervenute in seguito al tentato omicidio e hanno scoperto che l’uomo aveva una lunga storia di tensioni familiari. Le indagini hanno rivelato che, negli ultimi mesi, avrebbe anche avvelenato la moglie con veleno per topi. La polizia ha sequestrato sostanze sospette e ha condotto l’uomo in custodia.