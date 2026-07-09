Prato accoltella alla gola il genero | Poi la scoperta | avvelenava la moglie con il topicida

Un uomo di 68 anni, arrestato di recente per aver ferito al collo il compagno della figlia, è ora accusato di aver avvelenato la moglie con un veleno per settimane. La scoperta è avvenuta durante le indagini successive all’aggressione. Le forze dell’ordine hanno trovato tracce di sostanze tossiche nella donna, che si trovava in condizioni di salute precarie. Le autorità continuano a indagare sui motivi e sui dettagli di questa vicenda.

Un 68enne di Prato che era stato arrestato giorni fa per aver attentato alla vita del compagno di sua figlia accoltellandolo al collo, è ora accusato di aver tentato di avvelenare la moglie per settimane. Forse addirittura per mesi, probabilmente con del veleno per topi. Il suo fermo era avvenuto domenica 5 luglio da parte dei carabinieri, dopo che era emerso che l'uomo aveva cercato di accoltellare il genero., L'episodio era avvenuto in un appartamento di via Siena, nel quartiere del Soccorso. Il 68enne aveva colpito il genero al lato destro del collo con un coltello a serramanico dalla lama di sette centimetri. Il ferito era stato trasportato in codice rosso all'ospedale, dove i sanitari avevano inizialmente formulato una prognosi di 30 giorni, successivamente riservata, pur escludendo lesioni a organi vitali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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