Un uomo di 68 anni è stato arrestato dopo aver ferito con un coltello il compagno della figlia, colpendolo alla gola durante una lite. Le indagini hanno rivelato che l’uomo avrebbe anche tentato di avvelenare la moglie, probabilmente da settimane o mesi, utilizzando topicida. La vicenda si è sviluppata tra le accuse di tentato omicidio e sospetti di avvelenamento.

Prima il tentato omicidio del compagno di sua figlia - colpito alla gola con una coltellata durante una lite - poi le indagini e la macabra scoperta: un uomo pratese di 68 anni starebbe tentando di avvelenare la moglie da settimane, forse da mesi. L'uomo è ora in carcere. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, ha disposto la custodia cautelare per il reato di tentato omicidio. Domenica scorsa, 5 luglio, nella tarda mattinata, aveva accoltellato il compagno della figlia, colpendolo al lato destro del collo con un coltello a serramanico dalla lama di sette centimetri. L’aggressione era avvenuta in un appartamento di via Siena, nel quartiere del Soccorso. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Prato.

© Corrierefiorentino.corriere.it - Prato, lo arrestano per aver accoltellato alla gola il compagno della figlia, poi la scoperta: stava avvelenando la moglie da mesi col topicida

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Prato: accoltella il compagno della figlia e avvelena la moglie malata. ArrestatoA Prato, un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di uccidere il compagno della figlia con un coltello e di aver avvelenato la moglie...

Ucciso dall’ex compagno della figlia a Porcia, Marius Dorobantu la stava difendendo dalle bottigliateMarius Adrian Dorobantu è stato ucciso a Porcia, probabilmente con un frammento di vetro di una bottiglia, mentre cercava di difendere la figlia...

Temi più discussi: Arrestato Mario Adinolfi, è stato candidato sindaco a Prato. Ora è ai domiciliari per truffa ed evasione; Prato, detenuto trovato morto in cella: doveva essere sentito dai pm; Prato, morto in carcere il 26enne arrestato per le coltellate a un cameriere in piazza Mercatale. Aperto un fascicolo per morte come conseguenza di un altro reato; Toscana, due detenuti muoiono in carcere a Prato e Firenze | Un giovane aveva presentato denuncia per violenze durante l'arresto, un 75enne in cella nonostante l'ictus.

Avvelena la moglie malata e accoltella al collo il genero: arrestato dopo il terrore nel quartierePrato, è in cella un uomo accusato dell’aggressione al compagno della figlia. E avrebbe tentato di uccidere, secondo le accuse, anche la consorte. Le indagini della procura di Prato. Nella giornata di ... lanazione.it

Prato, lo arrestano per aver accoltellato alla gola il compagno della figlia, poi la scoperta: stava avvelenando la moglie da mesi col topicidaL'uomo, 68 anni, si era barricato in casa minacciando di uccidersi. Una volta preso è stato portato in carcere. Durante le indagini per tentato omicidio i pm scoprono che da mesi stava avvelenando la ... corrierefiorentino.corriere.it

Scaffali dei supermercati vuoti, lavoratori in presidio e violenti tentativi di sgombero: continua lo sciopero al magazzino In's di Tortona. I lavoratori hanno avviato uno sciopero con blocco totale delle attività. reddit