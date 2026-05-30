Ucciso dall'ex compagno della figlia a Porcia Marius Dorobantu la stava difendendo dalle bottigliate
Marius Adrian Dorobantu è stato ucciso a Porcia, probabilmente con un frammento di vetro di una bottiglia, mentre cercava di difendere la figlia dalle bottigliate dell’ex compagno di quest’ultima. L’episodio si è verificato durante un alterco, che ha portato alla morte di Dorobantu. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze e sulle responsabilità dell’accaduto.
Marius Adrian Dorobantu è stato ucciso, probabilmente con un frammento di vetro di una bottiglia, dall'ex compagno della figlia. L'uomo, 59 anni, era intervenuto per difenderla da un'aggressione dopo una lite. La donna, secondo quanto ricostruito, aveva deciso di interrompere la loro relazione a causa dei maltrattamenti subiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
ORRORE A PORDENONE, INTERVIENE PER SALVARE LA FIGLIA DALL'EX COMPAGNO: PADRE UCCISO
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Porcia (Pordenone) è sotto shock per la morte di Marius Adrian Dorobantu, 59 anni, ucciso nel pomeriggio del 29 maggio al termine di una violenta lite familiare. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe intervenuto per difendere la figlia, coi facebook
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