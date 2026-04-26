Prato sono sei di fila | Greselin e Lattarulo stendono lo Sporting Club Trestina

Il Prato ha ottenuto la sua sesta vittoria consecutiva, tutte senza subire reti, mantenendo il secondo posto in classifica insieme al Tau Calcio. La squadra ha battuto lo Sporting Club Trestina in una partita giocata a Città di Castello, con Greselin e Lattarulo che hanno segnato i gol decisivi. La serie di successi prosegue senza interruzioni, consolidando la posizione in classifica del team.

Città di Castello (Perugia), 26 aprile 2026 - Il Prato vince la sesta partita consecutiva (tutte senza subire neppure un gol) e si conferma al secondo posto della classifica assieme al Tau Calcio. Stavolta è lo Sporting Club Trestina a fare strada allo schiacciasassi biancazzurro. Allo Stadio Comunale “Bernicchi” di Città di Castello (Perugia), il match valevole per la penultima giornata del girone E di Serie D va in archivio sullo 0-2. A decidere la sfida sono le reti di Greselin e Lattarulo, che fanno esultare i 300 tifosi lanieri accorsi per l’occasione. Dal Canto conferma lo stesso undici visto domenica scorso contro il Grosseto. Solo un cambio: l’infortunato Andreoli fa spazio a Greselin.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, sono sei di fila: Greselin e Lattarulo stendono lo Sporting Club Trestina Notizie correlate Greselin, Fiorini e Lattarulo. Il centrocampo gira beneE’ quasi tutto pronto per il ritorno in campo del Prato, a distanza di dieci giorni dal successo interno con il Seravezza Pozzi. Leggi anche: Pagelle. Verde domina, Greselin prezioso. Lattarulo e Rossetti tanta qualità Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Forte anche in trasferta. Il Prato non sbaglia più; Minaccia Trestina per il Prato: umbri imbattuti da oltre due mesi; Tabellino partita Prato vs Sporting Club Trestina; Prato bellissimo, top in questa fase. Difesa saracinesca e Verde bomber. Prato, now on to Trestina: It's a golden moment: let's not stop.Coach Dal Canto is energizing the squad for today's match in Città di Castello. Cela, Gioè, and Andreoli will be missing. sport.quotidiano.net Prato, adesso sotto con il Trestina: Momento d’oro: non fermiamociIl tecnico Dal Canto carica il gruppo per la gara di oggi a Città di Castello. Mancheranno Cela, Gioè ed Andreoli . lanazione.it MATCH SPONSOR Per la 33ª giornata di Serie D Girone E tra Sporting Club Trestina e AC Prato, il nostro Partner Ufficiale è Stilli Solutions Fondata nel 2016, Stilli Solutions è un’agenzia specializzata nell’ideazione, produzione e organizzazione d - facebook.com facebook