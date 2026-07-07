definite le prime amichevoli del napoli di allegri

Il Napoli ha annunciato le prime partite amichevoli del ritiro estivo in Trentino. Le gare si terranno a Dimaro, dove la squadra si preparerà per la nuova stagione. La data e le squadre avversarie non sono ancora state ufficializzate. La preparazione estiva segna l'inizio dell'era di Allegri sulla panchina azzurra.

Sempre più vicino l’inizio della nuova avventura sulla panchina del Napoli di Massimiliano Allegri. Il club azzurro sta organizzando il ritiro estivo e già si conoscono le prime amichevoli che i partenopei affronteranno in quel di Dimaro in Trentino. È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il ritiro precampionato del Napoli, che per la quindicesima volta animerà Dimario Folgarida, dal 17 al 27 luglio. Sono previsti allenamenti quotidiani, momenti di animazione dedicati ai turisti-tifosi e, soprattutto, due amichevoli: mercoledì 22 luglio Napoli-Arezzo e domenica 26 luglio Napoli-Carrarese, entrambe con inizio alle 18. Saranno, di fatto, due gare che sanciranno il debutto in gara non ufficiale per Max Allegri sulla panchina azzurra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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