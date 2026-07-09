Pramac punta su Borracchini | E’ una sfida importante e di grande responsabilità

Pramac ha annunciato l’ingaggio di Niccolò Borracchini, laureato in Economia, come nuovo protagonista del proprio team. Borracchini ha costruito la sua carriera attraverso diverse esperienze, arrivando a questa posizione. L’azienda definisce la sfida come importante e di grande responsabilità. La sua assunzione fa parte di un progetto di sviluppo interno e di rafforzamento delle competenze. La società non ha fornito dettagli sui ruoli specifici assegnati.

Niccolò Borracchini, laureato in Economia all’Università di Siena è il protagonista di una crescita professionale costruita passo dopo passo, è il nuovo Amministratore Delegato di Pramac e Executive Vice President – International di Generac, il gruppo leader nelle tecnologie per l’energia che ha trasformato Pramac in uno dei propri marchi di riferimento a livello globale. Sarà lui a guidare tutte le attività internazionali di Generac e Pramac nei mercati al di fuori di Stati Uniti e Canada, raccogliendo il testimone del colligiano Paolo Campinoti che, dopo oltre trent’anni alla guida operativa dell’azienda, assumerà il nuovo ruolo di President – International Development all’interno del Gruppo Generac. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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