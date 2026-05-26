Nuovi sindaci i complimenti di Marco Fioravanti | Responsabilità importante in una fase complessa ma ricca di opportunità

Il presidente dell’Anci Marche ha espresso le sue congratulazioni ai sindaci eletti nella regione il 25 maggio 2026. Ha sottolineato che assumere questa responsabilità avviene in un periodo caratterizzato da complessità, ma anche da opportunità. Fioravanti ha desiderato augurare buon lavoro a tutti i nuovi primi cittadini.

ANCONA – Il presidente dell’Anci Marche Marco Fioravanti si congratula con tutti i sindaci eletti ieri, lunedì 25 maggio 2026, nella nostra regione: «Desidero rivolgere, a nome di Anci Marche, le più sincere congratulazioni ai sindaci eletti nelle Marche e augurare a tutti loro buon lavoro per il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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