Campofilone parte la sfida | Verdecchia punta su una squadra tecnica

A Campofilone è iniziata la campagna elettorale con la presentazione della lista Futuro Campofilone, che sostiene la candidatura di Riccardo Verdecchia come nuovo sindaco. La formazione politica ha annunciato di puntare su una squadra tecnica per affrontare le prossime elezioni amministrative. La presentazione si è svolta in un clima di attesa e coinvolgimento tra i cittadini e gli attivisti locali.

Il fermento elettorale nel territorio fermano ha trovato il suo primo protagonista ufficiale con la presentazione della lista Futuro Campofilone, che sostiene la candidatura di Riccardo Verdecchia alla guida del comune. La compagine politica è stata la prima nel comprensorio a svelare pubblicamente l’identità dei propri candidati, i profili professionali e le linee programmatiche che intendono sottoporre al giudizio degli elettori. Un mosaico di competenze per la gestione del territorio. La strategia comunicativa di Riccardo Verdecchia punta sulla costruzione di un organo amministrativo caratterizzato da una forte diversificazione tecnica. Il progetto non si presenta come una semplice coalizione di supporto, ma come una squadra strutturata per rispondere alle necessità pratiche della comunità attraverso competenze specifiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campofilone, parte la sfida: Verdecchia punta su una squadra tecnica Notizie correlate Campofilone, la sfida per il futuro: Verdecchia sfida il sindacoIl di Campofilone si prepara a un confronto decisivo nelle giornate del 24 e 25 maggio, quando i cittadini saranno chiamati a rinnovare la propria... Campofilone, Riccardo Verdecchia si candida a sindacoÈ Riccardo Verdecchia il secondo nome ufficiale in corsa per la carica di sindaco al Comune di Campofilone, alla guida della coalizione civica... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Comuni del Fermano, corsa alla poltrona di sindaco: ecco gli ultimi movimenti nelle liste, squadra vincente non si cambia; Campofilone la sfida per il futuro | Verdecchia sfida il sindaco. Elezioni Campofilone: sfida a tre dopo la caduta dell’amministrazione, in campo anche Riccardo VerdecchiaDopo la caduta dell'amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Feliziani, il comune di Campofilone andrà a elezioni il 24 e 25 maggio prossimi insieme ad altri otto enti nel Fermano, tra cui il capo ... youtvrs.it