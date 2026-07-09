Durante una crociera estiva, tre passeggeri sono scese in una città portuale per visitarla a piedi. Poco dopo aver iniziato la passeggiata nel centro storico e sul lungomare affollato, si sono verificati episodi di violenza che hanno coinvolto le ragazze. La scena si è trasformata rapidamente, lasciando dietro di sé un’atmosfera di shock e paura tra i presenti. La serata, inizialmente tranquilla, si è conclusa con un episodio di cronaca.

È il classico copione dell’estate: porto pieno, centro storico affollato, lungomare che invita a una passeggiata dopo cena. Ma proprio quando la città sembra vivere la sua stagione migliore, la notte può cambiare tutto. A Salerno, tre giovani turiste straniere hanno vissuto ore di paura durante quello che doveva essere un rientro tranquillo verso la nave. Il caso riporta al centro un tema che torna puntualmente con la bella stagione: la sicurezza notturna nelle aree più battute da visitatori e crocieristi. E lo fa con un episodio che ha scosso non solo le vittime, ma anche chi era in zona e ha assistito alla scena. Una passeggiata che si trasforma in incubo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Povere ragazze”. Italia, crociera shock: 3 passeggere sbarcano per visitare la città, poi l’orrore

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