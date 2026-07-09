Tre donne straniere sono state vittime di un episodio violento durante una visita in città, dopo aver lasciato la nave da crociera. Le passeggere si trovavano nel centro storico, in piena stagione turistica, quando sono state coinvolte in un episodio che ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza notturna. La vicenda si è verificata nel cuore di un'area molto frequentata da visitatori e residenti, in un momento di grande afflusso di turisti.

Nel pieno della stagione turistica, quando il lungomare e il centro storico si riempiono di visitatori arrivati da ogni parte del mondo, un grave episodio ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza nelle ore notturne. A farne le spese sono state tre giovani turiste straniere, protagoniste loro malgrado di una vicenda che ha suscitato forte indignazione. La città, soprattutto nei mesi estivi, accoglie ogni giorno migliaia di crocieristi che scelgono di passeggiare tra il porto, il centro e il lungomare dopo essere sbarcati dalle navi. Proprio durante uno di questi spostamenti si è verificata un’aggressione che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei sanitari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Incubo in crociera: sbarcano per visitare la città poi l’orrore per tre passeggere straniere

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