Una donna afroamericana si trovava su un vagone della metropolitana di Washington, circondata da nazionalisti bianchi. Il 4 luglio, Stati Uniti hanno celebrato il 250° anniversario della dichiarazione d’indipendenza del 1776, quando le tredici colonie decisero di separarsi dall’Inghilterra.

Una donna afroamericana circondata da nazionalisti bianchi su un vagone della metropolitana di Washington. Il 4 luglio gli Stati Uniti hanno festeggiato il 250° anniversario della loro dichiarazione d’indipendenza, con cui nel 1776 tredici colonie britanniche decisero di sottrarsi al dominio imperiale di Londra. Gli uomini con il volto coperto appartengono al Patriot front, un gruppo di suprematisti bianchi. Insieme ad altre centinaia di estremisti, quel giorno hanno marciato per le strade della capitale. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Potere bianco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Group wearing White supremacist symbols marches in Washington, DC

Notizie e thread social correlati

L’estetica del vuoto: Cutini svela il potere del bianco e neroDomenica 19 aprile, il Teatro Comunale di Monte Vidon Corrado ha ospitato la presentazione del volume fotografico Requie(m).

Bianco Tanagro ad Auletta, il festival del carciofo bianco torna in grande stileA Bianco Tanagro si tiene la XIV edizione del festival dedicato al carciofo bianco della Valle del Tanagro.

Temi più discussi: L'Ottagono di al Sisi, che tiene i centri del potere lontani dal popolo affamato; Chi c’è dietro e quanto si guadagna con le pompe bianche della Capitale; Un narciso ultrà alla Casa Bianca; Hai l’ovaio policistico e non riesci a dimagrire? Il problema potrebbe non essere la dieta.

Alla voce il più puro che ti epura. Poche persone in piazza, contestazioni di tutti i generi - dai disoccupati organizzati a potere al popolo - e @riccardomagi imbucato sotto il palco per far vedere che esiste. Davvero chiedo agli amici di @Piu_Europa se questa - X x.com

Potere bianco. In Australia rialza la testa l'estrema destra suprematistaL’Australia si trova ad affrontare uno dei momenti più tesi e inquietanti della sua recente storia sociale e politica. Dopo la marcia per l'Australia di fine agosto, contro l'immigrazione di massa, ... huffingtonpost.it

Usa al voto, potere bianco o impero: Trump e Harris ballano sul baratroRisultato sul filo - Il suo buffone Musk, i complotti, i migranti da deportare: è l’apparato del fascista Donald. Kamala gioca sulla grande paura per il bis, ma rischia di restare azzoppata da ... ilfattoquotidiano.it