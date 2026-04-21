bianco tanagro ad auletta il festival del carciofo bianco torna in grande stile

A Bianco Tanagro si tiene la XIV edizione del festival dedicato al carciofo bianco della Valle del Tanagro. L’evento si svolge nel comune e prevede l’arrivo di visitatori interessati a questa specialità locale. La manifestazione celebra il prodotto agricolo attraverso esposizioni e iniziative legate alla tradizione della zona. La giornata prevede inoltre attività e incontri aperti al pubblico.

Bianco Tanagro è pronto ad accogliere i visitatori della XIV edizione del festival dedicato al carciofo bianco della Valle del Tanagro. Sette giorni, suddivisi in due fine settimana, un programma con centinaia di appuntamenti tra musica, spettacoli, artisti di strada, convegni, presentazioni, contest e show cooking, un menù con decine di piatti. Bianco Tanagro è pronto ad accogliere i visitatori della XIV edizione del festival dedicato al carciofo bianco della Valle del Tanagro. Un evento nato per il territorio, che continua a regalare - ad Auletta ed ai territori limitrofi – stimoli ed occasioni di crescita e di confronto. In programma da venerdì 24 a domenica 26 aprile e da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio, l’iniziativa è da sempre impegnata anche nella sostenibilità e nella lotta allo spreco alimentare.🔗 Leggi su 2anews.it

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