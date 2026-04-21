L’estetica del vuoto | Cutini svela il potere del bianco e nero

Domenica 19 aprile, il Teatro Comunale di Monte Vidon Corrado ha ospitato la presentazione del volume fotografico Requie(m). L’opera è stata realizzata dall’artista perugino Cutini e pubblicata da Amalassunta. La presentazione ha attirato un pubblico interessato alle immagini in bianco e nero, che caratterizzano il progetto. La serata ha visto l’esposizione di alcune fotografie tratte dal volume e un intervento dell’autore.

Il Teatro Comunale di Monte Vidon Corrado ha ospitato, domenica 19 aprile, la presentazione del volume fotografico Requie(m), opera dell’artista perugino Cutini pubblicata da Amalassunta. L’evento, inserito nel programma della Primavera organizzato dal Centro Studi Osvaldo Licini, ha il coinvolgimento diretto dell’autore e di esperti del settore per approfondire le tematiche dell’assenza e della memoria attraverso l’uso del bianco e nero. L’estetica del vuoto e il dialogo tra luce e ombra. Durante l’incontro al teatro, il vice direttore del Centro Studi Osvaldo Licini, Bracalente, ha aperto i lavori analizzando come le immagini di Cutini giochino con una luminosità rara, dove il buio tende a sommergere la scena.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’estetica del vuoto: Cutini svela il potere del bianco e nero Notizie correlate Belluno, periferie al buio: l’opposizione svela il vuoto di potereA Belluno, martedì 07 aprile 2026, i consiglieri di opposizione denunciano l’inefficacia dei rappresentanti delle frazioni, accusando... Leggi anche: Asti, Assemblea AtaM: Bilanci 2025 e futuro del tartufo bianco e nero delle Langhe al centro del dibattito.