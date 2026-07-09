Potere al popolo | Il comizio flop a Napoli? Hanno fatto tutto loro…

Notizia in breve

Il comizio di ieri a Napoli si è svolto con poca partecipazione e senza interventi del movimento Potere al Popolo, che ha dichiarato di non aver causato il fallimento dell’evento. Un membro del comitato esecutivo ha affermato che la responsabilità del risultato negativo è stata tutta di chi ha organizzato l’iniziativa. La manifestazione si è conclusa senza che il movimento abbia avuto un ruolo attivo, e non ci sono stati interventi ufficiali dei rappresentanti.