Potere al popolo | Il comizio flop a Napoli? Hanno fatto tutto loro…

Da ilgiornale.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il comizio di ieri a Napoli si è svolto con poca partecipazione e senza interventi del movimento Potere al Popolo, che ha dichiarato di non aver causato il fallimento dell’evento. Un membro del comitato esecutivo ha affermato che la responsabilità del risultato negativo è stata tutta di chi ha organizzato l’iniziativa. La manifestazione si è conclusa senza che il movimento abbia avuto un ruolo attivo, e non ci sono stati interventi ufficiali dei rappresentanti.

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''Il comizio di ieri non l'abbiamo fatto fallire noi, hanno fatto tutto da soli”. Matteo Giardiello, membro del comitato esecutivo di Potere al Popolo, intervistato dall’Adnkronos, definisce “un flop senza mezzi termini il lancio della campagna elettorale del centrosinistra”, visto e considerato che, ieri, a Napoli, al comizio del campo largo “c'erano circa 400 persone in piazza”. Nessun “pentimento”, dunque, da parte del movimento extraparlamentare di estrema sinistra che ieri ha causato l’interruzione dell’evento per alcuni minuti. “Non c'è alcun pentimento, anzi, di averne provocato la sospensione, tra l'altro abbiamo manifestato in modo pacifico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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