Potere al popolo | Il comizio flop a Napoli? Hanno fatto tutto loro…
Il comizio di ieri a Napoli si è svolto con poca partecipazione e senza interventi del movimento Potere al Popolo, che ha dichiarato di non aver causato il fallimento dell’evento. Un membro del comitato esecutivo ha affermato che la responsabilità del risultato negativo è stata tutta di chi ha organizzato l’iniziativa. La manifestazione si è conclusa senza che il movimento abbia avuto un ruolo attivo, e non ci sono stati interventi ufficiali dei rappresentanti.
''Il comizio di ieri non l'abbiamo fatto fallire noi, hanno fatto tutto da soli”. Matteo Giardiello, membro del comitato esecutivo di Potere al Popolo, intervistato dall’Adnkronos, definisce “un flop senza mezzi termini il lancio della campagna elettorale del centrosinistra”, visto e considerato che, ieri, a Napoli, al comizio del campo largo “c'erano circa 400 persone in piazza”. Nessun “pentimento”, dunque, da parte del movimento extraparlamentare di estrema sinistra che ieri ha causato l’interruzione dell’evento per alcuni minuti. “Non c'è alcun pentimento, anzi, di averne provocato la sospensione, tra l'altro abbiamo manifestato in modo pacifico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Interrotto il comizio del centrosinistra dagli attivisti di Potere al Popolo. La mediazione di Conte: “Non facciamo decreti per impedirvi di parlare”Gli attivisti di Potere al Popolo hanno interrotto per circa dieci minuti un comizio del centrosinistra in piazza del Gesù Nuovo a Napoli.
Leggi anche: "Vergogna, fuori, buffoni", Potere al Popolo contesta leader campo largo riuniti a Napoli
Temi più discussi: Napoli, interrotto il comizio del centrosinistra dagli attivisti di Potere al Popolo; La contestazione di Potere al Popolo contro la manifestazione del campo largo a Napoli; Campo Largo, Conte: Prima misura salario minimo. Schlein: Non ci divideremo più; Campo Largo a Napoli, Pap interrompe la manifestazione: contesta gli interventi e Fratoianni fa da paciere. Post solidale di Meloni. E poi Schlein: Basta divisioni e regali alle destre.
Il primo palco a quattro del campo largo contestato da Potere al popolo x.com
Il Fatto Quotidiano. . I leader del centrosinistra (contestati da Potere al popolo) si riuniscono per lanciare la corsa alle Politiche. L'ex premier: Prima misura il salario minimo. La segretaria dem: Da settembre il programma delll'alternativa facebook
Potere al Popolo: Flop comizio campo largo? Hanno fatto tutto da soli...Matteo Giardiello, membro del comitato esecutivo del partito di estrema sinistra: C'erano 400 persone in piazza ... adnkronos.com
Campo largo a Napoli, Potere al Popolo interrompe la manifestazione: alcuni attivisti contestano Schlein, Conte, Fratoianni e BonelliA Napoli, una manifestazione dei leader del campo largo (PD, M5S, AVS) è stata contestata da Potere al Popolo. Le contestazioni da parte di alcuni attivisti in occasione della prima uscita pubblica de ... tg.la7.it