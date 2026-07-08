Interrotto il comizio del centrosinistra dagli attivisti di Potere al Popolo La mediazione di Conte | Non facciamo decreti per impedirvi di parlare

Gli attivisti di Potere al Popolo hanno interrotto per circa dieci minuti un comizio del centrosinistra in piazza del Gesù Nuovo a Napoli. La contestazione ha impedito temporaneamente lo svolgimento dell’evento. Durante l’episodio, è intervenuto un rappresentante, che ha affermato: “Non facciamo decreti per impedirvi di parlare”. La manifestazione si svolgeva nel centro storico della città.

È durata circa dieci minuti la contestazione che ha interrotto il comizio del Campo largo delle forze di centrosinistra, in programma in piazza del Gesù Nuovo, nel cuore del centro storico di Napoli. A protestare è stato un gruppo di attivisti di Potere al Popolo, che ha impedito temporaneamente il proseguimento dell’iniziativa. A cercare una mediazione è intervenuto il leader del Giuseppe Conte, che si è rivolto direttamente ai manifestanti invitandoli al confronto. “Venite a parlare con noi dall’altro lato”, ha detto Conte, chiedendo di evitare atteggiamenti di contrapposizione e sottolineando la disponibilità al dialogo. Nel suo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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