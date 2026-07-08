vergogna fuori buffoni potere al popolo contesta leader campo largo riuniti a napoli

(Agenzia Vista) Napoli, 08 luglio 2026 Gli attivisti di Potere al Popolo, con il portavoce nazionale Giuliano Granato, hanno contestato Il Presidente della Campania Fico e il sindaco di Napoli Manfredi al comizio dei leader del campo largo Conte, Bonelli, Fratoianni e Schlein. Tra i cori, di protesta, non sono mancati "Fuori, fuori, vergogna, buffoni". M5s Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Conte, Schlein e Fratoianni contestati dagli attivisti: Vergogna, fuori, buffoni

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