Poste Italiane 240mila le richieste di rilascio e rinnovo dei passaporti

Da lanotiziagiornale.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state 240 mila le richieste di rilascio e rinnovo passaporti presentate agli uffici postali. Il numero conferma la centralità del servizio offerto dai punti Poste Italiane, che si confermano come uno dei principali canali per i cittadini. La richiesta di passaporti si è mantenuta elevata, consolidando l’affidabilità della rete postale per le pratiche di documentazione.

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Hanno raggiunto quota 240mila le richieste di rilascio e rinnovo passaporti targato Poste Italiane, un risultato che consolida il servizio offerto dagli uffici postali, facendone un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini. Esteso sin da aprile a tutti gli sportelli coinvolti nel progetto Polis, ha infatti collezionato oltre 184mila richieste nei soli comuni con meno di 15mila abitanti, dove i cittadini hanno scelto, nell’80% dei casi, la consegna a domicilio offerta da Poste Italiane. Sono invece già circa 56 mila le richieste presentate nei 431 uffici già operativi nelle grandi città come Roma, Milano, Bologna e Napoli. A trainare i grandi numeri registrati da questa iniziativa c’è il Nord-Est, da dove arriva quasi un passaporto su tre, con la provincia di Verona che svetta su tutte con circa 24mila richieste. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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