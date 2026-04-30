Poste rilascio passaporti possibile in circa 7.500 uffici in tutta Italia

In tutta Italia, circa 7.500 uffici postali offrono ora servizi di rilascio e rinnovo del passaporto. La società di servizi postali ha annunciato questa novità, precisando che tutti e sei i settori di attività sono coinvolti. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai documenti di identità per i cittadini, rendendo più semplice e diffusa questa operazione. La procedura può essere avviata direttamente negli uffici aderenti.

In circa 7.500 uffici postali è possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto. Lo comunica Poste Italiane, sottolineando come tutti i 6.932 uffici postali del progetto Polis – l’iniziativa di Poste Italiane che punta a sostenere la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide nei comuni con meno di 15mila abitanti – siano stati abilitati. A loro si uniscono i 431 uffici nelle grandi città, come Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Verona, Venezia e Cagliari. Il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti, avviato a marzo 2024 con la sperimentazione in provincia di Bologna, è stato completato nei tempi stabiliti e coinvolge ora tutto il territorio nazionale, sottolinea Poste Italiane.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Poste, rilascio passaporti possibile in circa 7.500 uffici in tutta Italia West London, Southall.South Asian, Middle East areas Notizie correlate Rilascio passaporti alle Poste, superati i 6 mila uffici in cui si può richiedere il documentoRoma, 12 mar, (Adnkronos) - Poste Italiane prosegue il proprio percorso di innovazione al servizio dei cittadini, rafforzando l'offerta e... Leggi anche: Poste italiane, passaporti in oltre 6.500 uffici postali: il servizio arriva in dieci nuove province Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Boom passaporti a Roma, oltre 8mila richieste negli uffici di Poste Italiane in 18 mesi: ecco dove fare domanda; Passaporto alle Poste, da oggi anche nel Friuli occidentale; Da oggi si può chiedere il passaporto alle poste nei comuni sotto i 15mila abitanti; Da oggi in provincia di Sondrio sarà possibile ottenere o rinnovare il passaporto anche negli uffici postali. Passaporto: ora è possibile farlo all'ufficio postaleLa prima persona nella Tuscia a richiedere il passaporto presso l'ufficio postale è stata Aurora Pesci, studentessa universitaria di fisioterapia. Il servizio attivato in 57 sportelli postali della pr ... civonline.it Richiedere e rinnovare il passaporto alle Poste, servizio attivo nei 12 piccoli centri della provinciaPoste Italiane amplia il numero di uffici postali dov’è possibile richiedere e rinnovare il passaporto: in Sicilia il servizio è stato attivato anche nei dodici uffici Polis della provincia di Siracus ... siracusaoggi.it Poste di Catania, ennesimo allarme bomba Due pacchi sospetti al centro... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook