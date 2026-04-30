Poste rilascio passaporti possibile in circa 7.500 uffici in tutta Italia

Da lapresse.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In tutta Italia, circa 7.500 uffici postali offrono ora servizi di rilascio e rinnovo del passaporto. La società di servizi postali ha annunciato questa novità, precisando che tutti e sei i settori di attività sono coinvolti. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai documenti di identità per i cittadini, rendendo più semplice e diffusa questa operazione. La procedura può essere avviata direttamente negli uffici aderenti.

In circa 7.500 uffici postali è possibile richiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto. Lo comunica  Poste   Italiane, sottolineando come tutti i 6.932 uffici postali del progetto Polis – l’iniziativa di Poste Italiane che punta a sostenere la coesione economica, sociale e territoriale e il superamento del digital divide nei comuni con meno di 15mila abitanti – siano stati abilitati. A loro si uniscono i 431 uffici nelle grandi città, come Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Verona, Venezia e Cagliari. Il servizio di rilascio e rinnovo dei passaporti, avviato a marzo 2024 con la sperimentazione in provincia di Bologna, è stato completato nei tempi stabiliti e coinvolge ora tutto il territorio nazionale, sottolinea Poste Italiane.🔗 Leggi su Lapresse.it

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