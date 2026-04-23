Boom passaporti a Roma oltre 8mila richieste negli uffici di Poste Italiane in 18 mesi | ecco dove fare domanda

Negli ultimi diciotto mesi, gli uffici postali di Roma hanno ricevuto complessivamente 8.197 richieste di passaporto. Il servizio è stato avviato presso gli sportelli di Poste Italiane nella città, e il numero di richieste evidenzia un aumento di interesse tra i cittadini. La maggior parte delle domande è stata presentata presso gli sportelli di diversi quartieri della capitale, confermando una diffusione capillare del servizio.

Gli uffici postali di Roma hanno registrato 8.197 richieste di passaporto in poco più di 18 mesi dall’attivazione del servizio presso gli sportelli di Poste Italiane nella Capitale. Un vero e proprio boom favorito dalla comodità del servizio, che accorcia i tempi di rilascio del documento che.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Poste italiane, passaporti in oltre 6.500 uffici postali: il servizio arriva in dieci nuove province Passaporti a Roma, attivi 10 nuovi uffici postali: ecco dove fare richiestaRoma, 22 aprile 2026 – Da oggi salgono a 22 gli uffici postali di Roma città abilitati a offrire il servizio passaporti a sportello. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il passaporto si fa alle Poste, salgono a 22 gli uffici abilitati al nuovo servizio; Solesino, boom di richieste di passaporto all'ufficio postale; Viterbo – Da oggi il Passaporto si rinnova anche alle Poste. Passaporti alle Poste: a Roma 22 nuovi uffici dove poter richiedere il documento. Ecco l'elenco completo (e come fare la domanda)Si amplia la rete degli uffici postali di Roma, dove è possibile richiedere il passaporto direttamente allo sportello: dal 21 aprile 2026 sono 22 ... msn.com Passaporti alle Poste, il servizio in 22 nuovi uffici della Capitale. Ecco la mappaSalgono a 22 gli uffici postali di Roma abilitati a offrire il servizio passaporti allo sportello. Insieme a queste, altre 89 sedi nella provincia di Roma e 57 nella provincia di Viterbo. Dopo Latina, ... leggo.it Poste Italiane. . In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del diritto d'autore, la Filatelia di Poste Italiane ha realizzato un folder per celebrare i 150 anni di vita della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. https://tgposte.poste.it/tgposte/2026/04/23/t - facebook.com facebook Il Garante della privacy ha multato Poste Italiane e Postepay per 12,5 milioni di euro per il trattamento illecito dei dati di milioni di utenti x.com