Postcardfrom Cilento 2026 il diario di bordo di un territorio

È stata pubblicata online la nona edizione di Postcardfrom Cilento, una guida gratuita del territorio curata da Bruno Sodano per l’associazione Vivi il Territorio. La pubblicazione include informazioni aggiornate su punti di interesse, itinerari e servizi locali. La versione digitale è disponibile per la consultazione. La guida si rivolge a visitatori e residenti, offrendo dettagli pratici e suggerimenti utili per esplorare il Cilento.

È on line la nona edizione di Postcardfrom Cilento, la guida gratuita del Cilento curata da Bruno Sodano per l’associazione Vivi il Territorio. Un progetto editoriale che negli anni si è affermato come uno strumento riconoscibile di racconto e valorizzazione del territorio, capace di accompagnare il lettore tra paesi, prodotti identitari, ricette, indirizzi, volti e storie che compongono l’anima del Cilento. Più che una guida in senso stretto, Postcardfrom Cilento 2026 è un diario di bordo che attraversa il territorio dal mare all’entroterra e ne restituisce il profilo culturale, gastronomico e paesaggistico con uno sguardo contemporaneo e radicato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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