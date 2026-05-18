Occhi su Gaza diario di bordo #211

Lunedì, in acque internazionali, la marina militare israeliana ha intercettato le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Gli attivisti presenti a bordo hanno ripreso in diretta l’operazione, mostrando le mani alzate mentre i commando si avvicinavano alle imbarcazioni. L’azione si è svolta alla luce del sole, senza nascondersi. Non sono stati riferiti feriti o arresti immediati, e l’intera operazione è stata documentata dagli attivisti presenti.

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Questa volta alla luce del sole. Lunedì la marina militare israeliana ha abbordato in acque internazionali le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, ripresa in diretta dagli attivisti con le mani alzate mentre i commando si affiancano. I precedenti assalti erano avvenuti di notte. Questo no. Le cinquantaquattro imbarcazioni erano partite giovedì da Marmaris con attivisti da circa settanta paesi. La marina le ha fermate a ottanta miglia nautiche a ovest di Cipro, oltre duecentocinquanta da Gaza. Lo conferma la Farnesina. Un’ora prima il ministero degli Esteri israeliano aveva intimato su X di cambiare rotta. Circa cento persone trasferite verso il porto di Ashdod. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Occhi su Gaza, diario di bordo #185L’8 aprile 2026, Defense for Children International-Palestine ha annunciato la cessazione delle attività dopo trentacinque anni. Occhi su Gaza, diario di bordo #200Domenica 3 maggio, Saif Abukeshek e Thiago Avila compaiono davanti al Tribunale di Ashkelon. New Podcast! Occhi su Gaza, diario di bordo #210 on @spreaker x.com Nuova impennata di attacchi nella StrisciaLafi al-Najjar, palestinese cieco di trentasei anni, vive in una tenda tra le macerie di Khan Younis. Suo figlio Adel, nove anni, è stato ucciso ... Read more ... lanotiziagiornale.it Occhi su Gaza, diario di bordo #200Domenica 3 maggio, Saif Abukeshek e Thiago Avila compaiono davanti al Tribunale di Ashkelon. Nessuna accusa formale è stata depositata. Il tribunale proroga la detenzione ... Read more ... lanotiziagiornale.it