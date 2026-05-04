Occhi su Gaza diario di bordo #200

Domenica 3 maggio, due individui sono comparsi davanti al Tribunale di Ashkelon. Non sono state presentate accuse formali contro di loro fino a quel momento. La presenza in tribunale è stata registrata senza che siano stati emessi ordini di arresto o altre misure restrittive. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensione nella zona.

Domenica 3 maggio, Saif Abukeshek e Thiago Avila compaiono davanti al Tribunale di Ashkelon. Nessuna accusa formale è stata depositata. Il tribunale proroga la detenzione di due giorni, fino al 5 maggio. I due sono nel carcere di Shikma da quando le forze navali israeliane li hanno prelevati al largo di Creta il 30 aprile — oltre mille chilometri da Gaza, fuori da qualunque giurisdizione israeliana. Le avvocate di Adalah, Hadeel Abu Salih e Lubna Tuma, hanno sostenuto che il procedimento è «fondamentalmente viziato e privo di fondamenti giuridici». Non esiste alcuna base legale per applicare extraterritorialmente i reati contestati — assistenza al nemico, contatto con agente straniero, appartenenza a organizzazione terroristica — ad azioni di cittadini stranieri in acque internazionali.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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