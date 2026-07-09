Più che una guida è un diario di bordo. È Postcard from Cilento 2026, la guida gratuita del Cilento curata da Bruno Sodano per l’associazione Vivi il Territorio. Un progetto editoriale che è strumento riconoscibile di racconto e valorizzazione del territorio, capace di accompagnare il lettore tra paesi, prodotti identitari, ricette, indirizzi, volti e storie che compongono l’anima del Cilento. Grazie agli itinerari proposti sarà possibile attraversare idealmente il territorio cilentano: dal mare all’entroterra sotto il profilo culturale, gastronomico e paesaggistico con uno sguardo contemporaneo e radicato. Nelle sue pagine trovano spazio borghi, aziende agricole, cucine di casa, pizzerie, ristoranti, laboratori artigiani e produzioni simbolo di una terra che continua a esprimere una forte identità. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Postcard from Cilento, una guida tra borghi e cucina

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