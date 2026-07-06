Una donna ha condiviso il suo viaggio nel Cilento, descrivendo il mare cristallino, la cucina locale e i borghi storici. I dettagli sono stati pubblicati sulla sua rubrica su Novella 2000, attualmente in edicola. La narratrice ha evidenziato come alcuni luoghi, pur essendo vicini, possano sembrare irraggiungibili o sfuggenti nel tempo. La descrizione si concentra sugli aspetti paesaggistici e culturali della regione.

Tutti i consigli sul viaggio in Cilento di Diana Bancale, li trovate sulla sua rubrica all’interno di Novella 2000 ora in edicola. Ci sono luoghi che per anni restano incredibilmente vicini eppure continuano a sfuggirti. Per Diana Bancale Palinuro è stata proprio questo. Da napoletana aveva sentito parlare per tutta la vita delle sue spiagge, delle sue grotte e di quel tratto di Cilento che molti considerano uno dei più belli d’Italia, ma non ci era mai stata. Così, in un tiepido fine settimana d’autunno, ha deciso di partire alla scoperta di una terra che sembrava aspettarla da sempre. «La prima impressione è stata quella di un luogo dove il mare non è soltanto un elemento del paesaggio, ma una presenza costante che accompagna ogni momento della giornata. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Cilento, il viaggio di Diana Bancale tra mare cristallino, ottima cucina e borghi senza tempo

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