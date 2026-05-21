Sassari tra borghi e mare | guida al viaggio perfetto nel Nord Ovest

Sassari si trova nel Nord Ovest della Sardegna, una zona ricca di borghi e spiagge, ideale per chi desidera combinare visite culturali e momenti di relax in mare. Per un viaggio completo, è importante pianificare la valigia in modo da passare facilmente dal mare ai borghi, portando sia abbigliamento leggero sia capi più adatti alle visite culturali. Tra le spiagge più trasparenti dell'area, alcune si trovano lungo la costa, offrendo acque limpide e ambienti ideali per nuotare e prendere il sole.

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