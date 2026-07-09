Valeria Bruni Tedeschi ha risposto a Micaela Ramazzotti, che aveva dichiarato in un’intervista televisiva di non essere più amica di lei perché “è nata ricca”. La Bruni Tedeschi ha affermato che sui media non si discutono le antipatie personali, aggiungendo che anche lei può risultare antipatica a volte. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sulle relazioni tra le due attrici.

“Posso stare antipatica, ma su giornali e tv non si parla delle proprie antipatie”. Noblesse oblige. Valeria Bruni Tedeschi risponde così a Micaela Ramazzotti che a Belve aveva spiegato che non erano rimaste amiche perché “lei è nata ricca”. Le due, compagne vincenti di set di La pazza gioia, non se le sono mandate di certo a dire. In un’intervista rilasciata al settimanale F, la Bruni Tedeschi ha così rispedito alla mittente con il suo solito fare un po’ folle e tranchant. “Non saprei cosa dire. Non è molto grave. Con tutto quello che succede oggi. Sinceramente capisco che io possa stare antipatica o che si possa avere qualcosa contro di me. Anch’io mi sto antipatica delle volte ”, ha spiegato l’attrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Posso stare antipatica, ma su giornali e tv non si parla delle proprie antipatie. Anch’io mi sto antipatica delle volte”: Valeria Bruni Tedeschi replica a Micaela Ramazzotti

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