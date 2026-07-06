‘Non Succederà Più’ Alessandra Mussolini su Antonella Elia | Le sto antipatica perché voleva vincere lei

Alessandra Mussolini ha dichiarato di trovare antipatica Antonella Elia, accusandola di aver agito per vincere. La Mussolini ha commentato il comportamento della showgirl durante la partecipazione a un reality, sottolineando che la Elia avrebbe cercato di emergere a discapito degli altri concorrenti. La frase “Non succederà più” è riferita a una presunta intenzione di evitare simili dinamiche in futuro. La discussione è stata pubblicata sulla rubrica di un blog dedicato al mondo dello spettacolo.

LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, Alessandra Mussolini torna a parlare del GF Vip e di Antonella Elia. SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 4 luglio 2026 è andata in onda l’intervista radiofonica di Alessandra Mussolini, ex concorrente e vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Alessandra Mussolini (Foto Ig @grandefratellotv) In merito all’esperienza vissuta nella casa più spiata d’Italia l’ha definita pazzesca perché si vive con persone che sono degli estranei. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Antonella Elia contro Alessandra Mussolini mi sta proprio antipatica

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Il ridicolo della sx sx è che gode e festeggia quando cadono le sue menti più acute. Utili idioti, ma forse anche peggio. x.com

E se lo zar Nicola II e la sua famiglia non fossero stati uccisi dai bolscevichi e fossero fuggiti in esilio in Gran Bretagna? reddit

Antonella Elia non perdona Alessandra Mussolini: È furba, ha giocato sporcoAntonella Elia non le manda a dire sulla Mussolini: Le ho tolto il follow, mi è antipatica punto e a capo! Il pubblico ha sbagliato, era tutta una farsa. La guerra tra le due continua anche dopo il ... quilink.it