Porto Corsini si trova in crisi a causa di problemi di viabilità e mancanza di parcheggi. L’area registra un aumento di crociere e di turisti che arrivano con camper, con numeri che continuano a crescere. Il turismo nel fine settimana si intensifica, ma questa crescita crea difficoltà logistiche e congestione. La situazione si presenta come un aumento di criticità legato alla congestione e all’insufficienza di infrastrutture di supporto.

Crociere in aumento, l’area camper che continua a registrare numeri da record, un turismo del fine settimana sempre più intenso. Porto Corsini cresce, ma insieme alle opportunità aumentano anche le criticità. Viabilità, parcheggi, cantieri, manutenzione e trasporti sono i temi sui quali la Pro Loco sollecita nuovamente un confronto con il Comune. "Il problema non è la stazione marittima – premette il presidente Orio Rossi – ma com’è stata gestita e cioè che non siano state fatte le necessarie valutazioni sul paese. Da anni presentiamo proposte, che quasi sempre vengono lasciate lì". Parla dagli uffici dell’associazione, insieme ai consiglieri, dove il via vai di residenti testimonia un malessere diffuso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porto Corsini al collasso. Fra cantieri e turismo: "I nodi sono viabilità e carenza di posti auto"

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