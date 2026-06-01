Turismo crocieristico a Porto Corsini Ravegnani LpRa | A pagarne il prezzo la salute dei residenti

Mentre si avvicina la nuova stagione crocieristica a Porto Corsini, si prevede l’arrivo di circa 383 mila passeggeri. La gestione locale ha confermato i numeri, ma il dibattito pubblico si concentra sugli effetti che questa presenza potrebbe avere sulla salute dei residenti. Le autorità e i rappresentanti della comunità continuano a discutere sull’impatto del turismo crocieristico, senza ancora adottare misure specifiche.

Mentre Porto Corsini si prepara a una nuova stagione crocieristica, che la general manager di Ravenna Civitas Cruise Port, Anna D'Imporzano, calcola si tradurrà in circa 383 mila passeggeri in homeport, la politica torna a discutere degli effetti che questo turismo avrà sui residenti della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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