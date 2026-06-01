Mentre Porto Corsini si prepara a una nuova stagione crocieristica, che la general manager di Ravenna Civitas Cruise Port, Anna D'Imporzano, calcola si tradurrà in circa 383 mila passeggeri in homeport, si torna a discutere di quali saranno gli effetti che questo turismo avrà sui residenti della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Turismo crocieristico a Porto Corsini, Ravegnani (LpRa): "A pagarne il prezzo la salute dei residenti"Mentre si avvicina la nuova stagione crocieristica a Porto Corsini, si prevede l’arrivo di circa 383 mila passeggeri.

Fiumicino, protesta dei comitati contro il porto crocieristico: sit-in davanti al ComuneA Fiumicino, il Comitato Tavoli del Porto e il Collettivo No Porto hanno organizzato un sit-in davanti al municipio per giovedì 26 marzo alle ore 10.

Temi più discussi: Turismo crocieristico a Porto Corsini, la protesta dei residenti: A pagare il costo dello scalo è la nostra salute; Ravegnani (Lista per Ravenna): Dalle crociere la Via Crucis di Porto Corsini; Ecco il nuovo terminal crociere da 80 milioni: potrà accogliere 7mila passeggeri alla volta. Ma l'apertura slitta al 2027.

Confcommercio, il turismo: Leva strategica: connettere porto, crociere e cittàRavenna è oggi di fronte a una fase cruciale per il proprio sviluppo turistico ed economico. Un territorio che ha sempre saputo coniugare cultura, storia, ambiente e capacità imprenditoriale è ... ilrestodelcarlino.it

Porto Corsini stremata dal traffico crociereAlvaro Ancisi (Lista per Ravenna), ha presentato una proposta di mozione al consiglio comunale. Porto Corsini stremata dal traffico crociere. Merita benefici compensativi, dice il consigliere. La ... ilrestodelcarlino.it