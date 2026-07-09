Portale Famiglia INPS 2026 | come cambia davvero l' accesso a bonus e servizi

Il Portale Famiglia INPS 2026 è stato aggiornato per semplificare l’accesso a bonus e servizi destinati alle famiglie. L’Istituto ha comunicato modifiche che rendono più immediato il procedimento per richiedere le agevolazioni. L’aggiornamento riguarda anche l’interfaccia e le modalità di presentazione delle domande, con l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema.

Il Portale Famiglia INPS 2026 cambia volto. L'Istituto ha rilasciato un aggiornamento che rende più facile l'accesso a bonus e agevolazioni per le famiglie. Arrivano il Nuovo Bonus mamme, il Bonus nuovi nati e una homepage su misura, capace di indirizzare ogni cittadino verso le prestazioni a cui potrebbe avere diritto. L'obiettivo è chiaro: meno burocrazia e informazioni più complete su tutte le misure di sostegno alla genitorialità.Un portale pensato per le famiglieIl Portale della Famiglia e della Genitorialità è il primo progetto costruito sul modello del «Welfare per eventi della vita». L'INPS lo ha sviluppato insieme al Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Nuovo Portale Famiglie INPS: Come Funziona e Cosa Cambia per Te!

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