Come cambia il bonus mamme lavoratrici 2026 | requisiti importi e novità dell' aumento INPS

Da scuolalink.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il bonus mamme lavoratrici 2026 prevede un aumento dell'importo mensile erogato dall'INPS rispetto agli anni precedenti. La misura, esentasse, mira a sostenere il reddito delle donne con figli a carico che lavorano. I requisiti per accedere al bonus restano invariati, ma sono state introdotte alcune novità nella modalità di calcolo e nelle condizioni di accesso. La domanda può essere presentata tramite i canali ufficiali dell'INPS.

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Il bonus mamme lavoratrici 2026 si rinnova con un incremento dell'importo mensile erogato dall'INPS. Questa misura esentasse punta a sostenere il reddito familiare delle lavoratrici con figli a carico.Chi può accedere alla misuraIl contributo economico si rivolge alle donne con un rapporto di lavoro attivo, a tempo determinato o indeterminato, comprese le libere professioniste e le lavoratrici autonome. Per ottenere il beneficio è richiesto il possesso di almeno due figli, con scadenza al compimento del decimo anno del più piccolo. Per i nuclei con tre o più figli la misura si applica a prescindere dall'età del minore, ampliando la platea del sostegno economico. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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