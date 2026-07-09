Novità INPS si aggiorna il Portale della Famiglia | arrivano card personalizzate servizi proattivi e nuovi simulatori

L’INPS ha aggiornato il Portale della Famiglia e della Genitorialità introducendo card personalizzate, servizi proattivi e nuovi simulatori. L’obiettivo è semplificare le procedure burocratiche per le famiglie. Tra le novità ci sono strumenti digitali che facilitano l’accesso ai servizi e nuove funzioni per una gestione più immediata delle pratiche. L’aggiornamento mira a rendere più semplice l’interazione con i servizi offerti dall’ente previdenziale.

Per semplificare le procedure burocratiche che pesano sulle spalle delle famiglie, l’INPS ha appena rilasciato un aggiornamento del Portale della Famiglia e della Genitorialità. La piattaforma, ricordiamo, nasce dalla stretta collaborazione con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia e si inserisce nel più ampio Piano Nazionale per la Famiglia 2025-2027. L’idea di fondo è superare il vecchio modello di amministrazione passiva: il sistema adotta infatti un approccio orientato agli eventi della vita, provando a guidare in modo concreto i genitori nei momenti chiave della crescita dei figli. Gli strumenti appena descritti sono già operativi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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