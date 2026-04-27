Ponza una vela per il cuore | 10 giorni di screening gratuiti sull’isola

A Ponza, dal 28 aprile al 7 maggio, si svolgono dieci giorni di screening gratuiti dedicati alla prevenzione delle malattie cardiache. L’iniziativa, promossa dall’associazione Cardioteam, prevede visite e controlli sanitari per residenti e visitatori dell’isola. L’obiettivo è offrire un’occasione di sensibilizzazione e diagnosi precoce, coinvolgendo medici e specialisti che si alternano nelle sessioni di screening.

Ponza, 28 aprile 2026 – La campagna di prevenzione cardiovascolare Cardioteam – Una vela per il cuore, promossa da Cardioteam Foundation con il sostegno della Fondazione Sanlorenzo, approda al Porto di Ponza, dal 5 al 15 maggio, portando anche nelle realtà insulari servizi sanitari specialistici gratuiti e attività di sensibilizzazione sui corretti stili di vita. La barca a vela Serena, fulcro operativo della campagna, salpa dall’Isola del Giglio e prosegue ora la sua rotta verso Ponza, dove si trasformerà in un vero e proprio ambulatorio galleggiante al servizio della comunità locale. La tappa successiva sarà Ventotene (1822 maggio)....🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Una vela per il cuore, screening gratuiti di prevenzione cardiovascolare al GiglioIsola del Giglio (Grosseto), 9 aprile 2026 – La campagna di prevenzione cardiovascolare Cardioteam. Incendio sull’isola di Ponza, resta ustionata una volontaria della protezione civileIncendio nella notte sull’isola di Ponza dove le fiamme sono divampate all’interno di una casa estiva. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Incendio a Ponza, ferita una volontaria della Protezione civile: ustioni agli arti e alla schiena. Olbia, barca a vela dispersa rintracciata a Ponza. I due velisti hanno chiamato l’armatoreDi origine veneta, erano partiti da Vibo Valentia in Calabria ed erano attesi in Sardegna questa mattina, per partecipare poi a una regata lunedì. Le ricerche della Guardia costiera Olbia, 14 ... quotidiano.net Barca a vela sparita nel Mar Tirreno dal 10 settembre: ritrovata a PonzaEra dispersa da quattro giorni nel Mar Tirreno: dalle 17 del 10 settembre, ultimo segnale captato dall'Ais di bordo. Non si avevano più notizie di una barca a vela di 14 metri battente bandiera ... ilmessaggero.it