Palermo Città della Chitarra torna il festival dedicato alle sei corde | tre giorni di concerti e masterclass

A Palermo torna il festival dedicato alla chitarra classica, giunto alla quinta edizione. L’evento durerà tre giorni e prevede concerti e masterclass rivolti a musicisti e appassionati. Durante il festival, si esibiranno diversi chitarristi, e saranno organizzate lezioni pratiche con esperti del settore. La manifestazione si svolge nel centro della città e coinvolge vari spazi dedicati alla musica. L’obiettivo è promuovere la cultura della chitarra e offrire opportunità di formazione e confronto.

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