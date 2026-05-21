Palermo Città della Chitarra torna il festival dedicato alle sei corde | tre giorni di concerti e masterclass
A Palermo torna il festival dedicato alla chitarra classica, giunto alla quinta edizione. L’evento durerà tre giorni e prevede concerti e masterclass rivolti a musicisti e appassionati. Durante il festival, si esibiranno diversi chitarristi, e saranno organizzate lezioni pratiche con esperti del settore. La manifestazione si svolge nel centro della città e coinvolge vari spazi dedicati alla musica. L’obiettivo è promuovere la cultura della chitarra e offrire opportunità di formazione e confronto.
Torna a Palermo “Palermo Città della Chitarra”, il festival dedicato alla chitarra classica giunto alla sua quinta edizione. Dal 4 al 6 giugno la città ospiterà tre giornate interamente dedicate alle sei corde tra concerti, masterclass e momenti di approfondimento, coinvolgendo musicisti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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