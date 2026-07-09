Lavori notturni di asfaltatura con asfalto anti rumore sulla Pontebbana a Casarsa stanno disturbando i residenti, molti dei quali riferiscono di aver passato la notte senza dormire. Gli interventi sono in corso in queste ore e coinvolgono la manutenzione della strada. I cittadini si sono lamentati del disturbo causato dal rumore durante le ore di riposo, sottolineando di aver passato la notte senza riuscire a chiudere occhio.

CASARSA - «Non ho chiuso occhio». È il commento di diversi cittadini che abitano nei pressi della Pontebbana, in questo periodo oggetto di interventi notturni di manutenzione e asfaltatura. A creare rumore sono proprio i lavori volti a limitarlo in futuro. È infatti in corso la posa della pavimentazione fonoassorbente, che mira ad arginare l’impatto acustico del traffico pesante che interessa quotidianamente la strada statale 13. I DETTAGLI «I lavori - viene spiegato dal Municipio - sono realizzati dal personale della ditta Ghiaie Ponterosso su incarico di Fvg Strade nel tratto che attraversa il centro abitato di Casarsa dal chilometro 94+600 al chilometro 96+600 nella fascia oraria dalle ore 21 alle cinque del giorno successivo». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Pontebbana, i lavori notturni per l'asfalto anti rumore tengono svegli i residenti a Casarsa: «Non abbiamo chiuso occhio»

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