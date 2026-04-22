I residenti di via delle Lame e delle aree vicine hanno espresso forte disagio a causa dei lavori notturni dei cantieri del tram che si protraggono da tempo nel centro di Bologna. La situazione ha portato a un aumento delle lamentele, con molte persone che segnalano difficoltà legate al rumore e al disturbo durante le ore notturne. La questione è al centro di discussioni tra cittadini e amministrazione comunale.

"I cittadini di via delle Lame e delle zone limitrofe sono profondamente esasperati per il protrarsi dei lavori notturni legati ai cantieri del tram nel territorio del Comune di Bologna". Il consigliere comunale di Forza Italia Giulio Venturi fa presente che "da settimane, i residenti sono costretti a subire rumori continui nelle ore notturne, con un impatto pesante sulla qualità della vita, sul riposo e sulla salute". Una situazione che, secondo Venturi, "ha superato il limite della tollerabilità – attacca –. La pazienza dei cittadini è finita. Non è accettabile che le conseguenze di una programmazione dei lavori inefficiente ricadano interamente sulla popolazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tram, lavori notturni in via Lame: "La pazienza dei residenti è finita"

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