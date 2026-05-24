Nuovo asfalto chiude un tratto dell' A14 | previsti lavori notturni in direzione Ravenna

Un tratto dell'A14 sarà chiuso tra l'allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e Cotignola in direzione Ravenna, dalle 21 di mercoledì alle 5 di giovedì. I lavori di asfaltatura prevedono la temporanea chiusura del tratto per consentire interventi di rifacimento del manto stradale. La chiusura riguarda il tratto tra l’allacciamento e Cotignola, con la circolazione deviata durante le ore notturne.

Previsti lavori di asfaltatura sull'A14 Dir. Dalle 21 di mercoledì alle 5 di giovedì, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e Cotignola, verso Ravenna. Di conseguenza, saranno chiusi i rami di svincolo che dalla A14 immettono sulla A14-Dir, verso Ravenna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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