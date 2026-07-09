Polizia controllate più di 100 persone ed eseguiti due ordini di carcerazione

La polizia di stato ha controllato oltre 100 persone durante i servizi di alto impatto e ha eseguito due ordini di carcerazione. Le operazioni sono state condotte sotto la supervisione del questore di Arezzo. Nessun dettaglio su eventuali denunce o altri provvedimenti. Le attività sono ancora in corso.

Arezzo, 9 luglio 2026 – Proseguono i servizi alto impatto della polizia di stato predisposti dal questore di Arezzo: controllate più di 100 persone ed eseguiti due ordini di carcerazione. Nella giornata di ieri con pattuglie dell ’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblic o della Questura di Arezzo, della Squadra Mobile e della Polizia Locale si è svolto un servizio di Alto Impatto che ha interessato la città di Arezzo, come da programmazione periodica predisposta dal Sig. Questore di Arezzo, così come convenuto con il Sig. Prefetto della Provincia di Arezzo in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il servizio ha interessato le c. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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