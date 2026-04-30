' Alto Impatto' al Piano | controllate dalla polizia in due giorni oltre 300 persone e più di 100 veicoli

Da anconatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città si sono svolti controlli intensivi nelle ultime 48 ore, con più di 300 persone identificate e oltre 100 veicoli sottoposti a verifica. Le operazioni sono state condotte dalla polizia nei quartieri Piano e Archi, nonché nelle zone vicino alla stazione, su disposizione del questore e in accordo con il prefetto. I controlli fanno parte di un piano di presidio del territorio denominato “Alto impatto”.

ANCONA – In due giorni controllate oltre 300 persone e più di 100 veicoli. È il consuntivo dei servizi di controllo e presidio del territorio “Alto impatto” della polizia, disposti dal questore Capocasa d'intesa con il prefetto Valiante, nei quartieri Piano e Archi e nei pressi stazione.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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