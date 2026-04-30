' Alto Impatto' al Piano | controllate dalla polizia in due giorni oltre 300 persone e più di 100 veicoli

Nella città si sono svolti controlli intensivi nelle ultime 48 ore, con più di 300 persone identificate e oltre 100 veicoli sottoposti a verifica. Le operazioni sono state condotte dalla polizia nei quartieri Piano e Archi, nonché nelle zone vicino alla stazione, su disposizione del questore e in accordo con il prefetto. I controlli fanno parte di un piano di presidio del territorio denominato “Alto impatto”.

ANCONA – In due giorni controllate oltre 300 persone e più di 100 veicoli. È il consuntivo dei servizi di controllo e presidio del territorio “Alto impatto” della polizia, disposti dal questore Capocasa d'intesa con il prefetto Valiante, nei quartieri Piano e Archi e nei pressi stazione.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate ’Alto Impatto’, controllate oltre 11mila personeLotta allo spaccio di sostanze stupefacenti e focus sulla presenza irregolare di stranieri in città. Osimo passata al setaccio dalla polizia: controllate 89 persone e 59 veicoliUn uomo è stato segnalato all'autorità competente per possesso di sostanza stupefacente. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Paola, controlli interforze ad alto impatto: denunce, sequestri e verifiche nelle strutture di accoglienza · CosenzaChannel.it; Polizia di Stato - Paola (CS): controlli straordinari interforze alto impatto nel territorio della città di Paola. - Polizia di Stato; Operazione ad alto impatto nel Metapontino, controllati 56 veicoli ed identificate 139 persone; Controlli Alto Impatto a Paola: un denunciato per spaccio e droga sequestrata. Servizi Alto impatto polizia Ancona al Piano, controllate 300 persone in due giorniServizi Alto Impatto della Polizia di Stato nelle zone del Piano, Archi e nei pressi della stazione ferroviaria: in due giorni controllate oltre 300 persone e più di 100 veicoli. (ANSA) ... ansa.it Operazione interforze Alto Impatto: denunce e sequestri di droga nel centro cittadino di PaolaOperazione Alto Impatto a Paola: 5 denunce, sequestri di hashish e irregolarità su soggiorno. Un'operazione straordinaria delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza. lamilano.it Torna #welfarecheimpresa!, il programma di #capacitybuilding che sostiene lo sviluppo di soluzioni ad alto impatto #sociale I progetti - che potranno ricevere un grant a fondo perduto da 30 a 50mila euro - dovranno rispondere a una delle seguenti #sfide: - facebook.com facebook