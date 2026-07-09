Al termine del vertice Nato di Ankara, il presidente turco ha consegnato a ciascun leader presente una pistola come dono. Alcuni leader hanno rifiutato il regalo, altri l’hanno accettato. La decisione di Erdogan ha suscitato polemiche tra i partecipanti.

Un regalo decisamente inaspettato che non tutti hanno gradito. Al termine della due giorni del vertice Nato di Ankara, il padrone di casa e presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha deciso di omaggiare i leader presenti con una pistola. Alcuni, come Keir Starmer, Friedrich Merz e Rob Jetten hanno deciso di lasciare in Turchia l’oggetto in questione mentre altri, tra cui Giorgia Meloni, hanno accettato il dono. Vertice Nato, Erdogan regala una pistola ai leader Le reazioni dei leader europei Meloni accetta e imbarca la pistola La pistola scelta da Erdogan Vertice Nato, Erdogan regala una pistola ai leader Il pensiero che Erdogan ha pensato di fare ai leader che hanno preso parte al vertice Nato di Ankara, ha creato un certo imbarazzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Polemica per la pistola regalata da Erdogan ai leder del vertice Nato, c'è chi la rifiuta e Meloni accetta

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Il caso della pistola (con 6 proiettili) regalata da Erdogan. Meloni la porta a Palazzo Chigi, Merz e Starmer la lasciano in TurchiaIl presidente turco ha consegnato a ogni leader della Nato un revolver con sei proiettili al termine del vertice ad Ankara.

Una pistola a Meloni, il dono di Erdogan al vertice Nato ad AnkaraAl termine del vertice Nato ad Ankara, la presidente del Consiglio ha ricevuto in dono una pistola da parte del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

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