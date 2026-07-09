Tour de France Pogacar va oltre il concetto di alieno | domina la prima tappa di montagna e si riprende la maglia gialla | La nuova classifica generale

Da ilfattoquotidiano.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella sesta tappa del Tour de France, la prima di montagna, Tadej Pogacar ha dominato la salita del Col du Tourmalet, consolidando la leadership e riprendendosi la maglia gialla. La tappa ha visto una forte performance del ciclista, che ha imposto il suo ritmo sulla salita pirenaica.

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Fuoco e fiamme nella sesta tappa del Tour de France, la prima di montagna, con il giudice supremo: Col du Tourmalet. La mitica salita pirenaica ha subito messo in chiaro la superiorità di Tadej Pogacar. Lo sloveno, senza neanche scattare, ha seminato tutti a 43km dal traguardo, quando ne mancavano circa 4,8 alla cima del Tourmalet. Neanche Jonas Vingegaard, sebbene abbia confermato di essere il secondo più forte, è riuscito a seguirlo. Il danese era l’unica speranza concreta per tenere aperta la Grande Boucle, ma ha subito un duro colpo psicologico e ora, a meno di un miracolo o di cadute, non riuscirà a recuperare lo svantaggio accumulato oggi (+ 2’42”). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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