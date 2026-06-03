Paul Seixas in forma Tour de France | KOM da record sul Tourmalet è già sfida a Pogacar

Paul Seixas ha stabilito un nuovo record sul Col du Tourmalet durante un allenamento, salendo con tempi mai visti prima. La sua performance ha attirato l’attenzione del mondo del ciclismo, alimentando le voci di una possibile sfida al campione sloveno nel prossimo Tour de France. La salita è stata coperta in tempi notevolmente più bassi rispetto ai precedenti record, diventando rapidamente argomento di discussione tra appassionati e addetti ai lavori.

Paul Seixas non smette di far parlare di sé e così il suo ultimo primato in allenamento ha fatto subito il giro del mondo del ciclismo: ha scalato a suon di record il Col du Tourmalet, lanciando una sfida indiretta a Pogacar per il prossimo Tour de France. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Paul Seixas: Tour de France Ready or Way Too Soon

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Paul Seixas fa un grande passo nel Tour de France con un enorme blocco di allenamento ad alta quota reddit

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