Mauricio Pochettino, allenatore della nazionale statunitense, ha deciso di non convocare l’attaccante Balogun per una partita importante. L’assenza del giocatore ha impedito a quest’ultimo di affrontare un’importante sfida con il presidente degli Stati Uniti, che avrebbe potuto rappresentare un momento significativo per la carriera e il calcio. La scelta ha suscitato critiche e discussioni tra gli addetti ai lavori, ma non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulla motivazione.

Nella vita, ci sono occasioni da prendere al volo, in alcuni casi destinate a consegnare alla storia chi le raccoglie, ma Mauricio Pochettino, ct degli Usa, l’ha colpevolmente sprecata. Per onestà intellettuale, questa riflessione nasce da uno scambio di messaggi con un personaggio importante del calcio italiano, con il quale si è parlato del caso – Balogun e del punto più basso toccato dal football con la vicenda della squalifica del centravanti statunitense sospesa d’autorità dalla Fifa su richiesta esplicita del presidente Donald Trump. “Bastava che Pochettino non facesse giocare Balogun. Aveva l’autorità di farlo e con questo semplice gesto avrebbe scritto una pagina di storia ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Pochettino come Don Abbondio: nel caso Balogun ha sprecato l’occasione di sfidare Trump e ridare dignità al calcio

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