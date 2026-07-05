La squalifica di un calciatore statunitense ai Mondiali è stata revocata, suscitando reazioni politiche. La decisione riguarda un episodio di gioco in cui il giocatore fu escluso per un fallo considerato poco volontario durante una partita contro la Bosnia. Il caso ha attirato l’attenzione di figure politiche di alto livello, tra cui un ex presidente statunitense, che ha contattato il presidente della FIFA.

È un caso politico la revoca della squalifica dello statunitense Balogun ai Mondiali. Balogun era stato squalificato in modo discutibile per una brutta entrata – ma poco volontaria – in Stati Uniti-Bosnia. Per la stessa entrata coi tacchetti, molto più volontaria, Messi contro l’Algeria non era stato nemmeno ammonito. Il punto è che in questo è intervenuto Trump con una telefonata al presidente della Fifa Gianni Infantino, come scrive il giornalista Ben Jacobs. Dalla Fifa smentiscono che la Fifa si sia mossa per sollecitazioni politiche e ricordano il precedente di Cristiano Ronaldo la cui squalifica fu ugualmente sospesa. Mondiali, Balogun ci sarà con il Belgio: squalifica sospesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - La sospensione della squalifica di Balogun è un caso politico, Trump ha chiamato Infantino

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Francamente non mi interessa se Trump usa la sua influenza o chiama Infantino. Balogun è l'unico attaccante che sa concludere, quindi i mezzi giustificano il fine reddit