Il calcio non è più autonomo l' ufficialità arriva dal caso Balogun Trump | È vero ho chiamato Uefa all' attacco

Da gazzettadelsud.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il caso Balogun ha portato a un dibattito sulla gestione delle decisioni nel calcio, con l'Uefa che ha accusato la Fifa di interferire. Un dirigente ha ammesso di aver contattato l'organizzazione mondiale, chiedendo una revisione di una decisione considerata sbagliata, senza specificare le azioni richieste. La comunicazione ha acceso polemiche sulla sovranità delle autorità calcistiche e sulla possibilità di correggere errori che coinvolgono i migliori giocatori.

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«È vero, ho chiamato la Fifa. Ma non ho detto che cosa dovevano fare. Ho solo chiesto la revisione di una decisione sbagliata. Non si possono togliere dalla competizione i migliori per un errore evidente». Con queste parole il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato di essere intervenuto sul caso della squalifica di Florian Balogun, poi sospesa dalla Fifa in applicazione dell'articolo 27 del Codice disciplinare. La decisione ha provocato uno scontro senza precedenti tra Uefa e Fifa, alimentando il dibattito sull'autonomia dello sport dalla politica. Balogun, espulso al 64' della sfida tra Usa e Bosnia nei sedicesimi di finale dopo un contrasto con Tarik Muharemovic, sarà così regolarmente in campo contro il Belgio negli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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