Pmi Aief-Guido Carli | più cultura finanziaria per cittadini e imprese

Da iltempo.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un rapporto diffuso dall’Aief-Guido Carli sottolinea la necessità di aumentare l’educazione finanziaria tra cittadini e imprese. L’obiettivo è usare la cultura finanziaria come strumento pratico per favorire la crescita economica e l’inclusione sociale. La proposta evidenzia la mancanza di conoscenze finanziarie e propone interventi per migliorare la formazione in questo settore, ritenuta fondamentale per decisioni più consapevoli.

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Roma, 9 lug. (AdnkronosLabitalia) - Fare dell'educazione finanziaria uno strumento concreto di crescita economica e inclusione sociale. Con questo obiettivo Aief-Associazione italiana educatori finanziari e l'Associazione di cultura economica e politica Guido Carli hanno sottoscritto un protocollo d'Intesa che avvia una collaborazione strategica destinata a promuovere iniziative formative e divulgative su tutto il territorio nazionale. L'accordo unisce l'esperienza di Aief, e dei suoi educatori, con l'attività culturale dell'Associazione Guido Carli per la promozione delle buone prassi dell'educazione finanziaria e della formazione in ambito economico-finanziario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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